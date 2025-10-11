କୋଲକାତା : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ବୟାନରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ‘ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା’ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁଃଖିତ । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ।
We are deeply saddened by the late night sexual assault yesterday on a private medical College student , outside the college campus in Durgapur, and wish to assure all that the culprits shall not go unpunished. The pain of the victim is as much ours as it is Odisha's, and we… https://t.co/jRd160Tqou— West Bengal Police (@WBPolice) October 11, 2025
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଆମର ବି ସେତିକି । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୋଷୀବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସରକୁ ଆଣିବାକୁ ସବୁପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଭଲ ସୁଧାର ହୋଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ପ୍ରସାର ନକରିବାକୁ ପୁଲିସ ନିବେଦନ କରିଛି । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ଶୂନ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ।