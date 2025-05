କ୍ବେଟା: ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଲୁଚ୍ ନେତା ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ "ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଘୋଷଣା‌" କରିଥିବା ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

One renowned journalist asked me.



Question: Is the date of independence of Balochistan be declared when Paki6army leaves Baloch soil?



Me: We have already declared our independence on 11 August 1947 when Britishers were leaving Balochistan, and the subcontinent. — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) May 14, 2025

ବେଲୁଚ୍ କର୍ମୀ ଏବଂ ଲେଖକ ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଛୁ। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବେଲୁଚ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଡେରା ବୁଗଟିର ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣର କେନ୍ଦ୍ର।

Baloch Narrative !!



Dear Indians patriot media, the youtube comrades, the intellectuals fighting to defend Bharat are suggested not to refer to Balochs as "Pakistan's Own People"



We are not Pakistani, we are Balochistani.



Pakistan's own people are the Punjabi who never faced… — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) May 14, 2025

ବାଲୁଚ୍ ନେତା ଜାତିସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତିସଂଘ ତୁରନ୍ତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବାହିନୀ ପଠାଇବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶ ସୀମାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ୍। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ସମସ୍ତ ଅଣ-ବଲୁଚି ସୈନିକ, ଆଇଏସଆଇ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ।

Breaking News:



14 May 2025 Balochistan fully supports the India decision of asking Pakistan to vacate PoK.



The international community must urge Pakistan to immediately leave PoK to avoid another humiliation of surrender on its 93000 army personnel in Dhaka.



India is capable… — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) May 14, 2025

ମୀର ୟାର ବାଲୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଲୋଚ୍ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବ। ୟାର ବାଲୋଚ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଜାଦ ସରକାରଙ୍କ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ।

Can anyone explain to this gentleman Indian veteran that we will give him thousands evidences of #BalochGenocide, enforced disappearances, air bombing, gunship helicopters shelling Baloch villages, Pakistan army abducting, killing Baloch people in custody.



The situation is… pic.twitter.com/FNk9h49dYk — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) May 14, 2025

ଏକ ଭିଡିଓରେ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (ବିଏଲଏ) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଏଥିରେ ୧୪ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 'ମୁକ୍ତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ'ର ଲଣ୍ଡନସ୍ଥିତ ନେତା ହିରବ୍ୟାର ମାରି ଭାରତ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇର ଜିନ୍ନା ହାଉସକୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ହାଉସରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ।

INTERNATIONAL SUPPORT FOR BALOCHISTAN #IMF, #WorldBank, #UNESCO, #UNECEF, World Health Organization, Asian Development Bank and international humanitarian organizations to announce an emergency funds to help the Balochistan to establishing Balochistan Bank and help the Baloch… pic.twitter.com/R9Kkfq726N — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) May 14, 2025

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜିନ୍ନା ଭାରତ ବିଭାଜନର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଏବେ ବାଲୁଚ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଜନା କରିବେ। ସେ ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୪୭ ମସିହାଠାରୁ ବାଲୁଚ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି।

