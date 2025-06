ବ୍ରାସିଲିଆ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲର ବ୍ରାସିଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆମେରିକା ଯିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରୁର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ବ୍ରାସିଲିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେହି ସମ୍ମାନକୁ ମନେ ରଖି କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ବୁଝାମଣା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେହି ରାଜି କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲୁ।

ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଆନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତା। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହୁଁ ବୋଲି ଆମକୁ ରାଜି କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଥରୁର ଏଭଳି କହି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମେ’ ୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାତାର କହିଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଲମ୍ବା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥାଆନ୍ତୁ।

ବ୍ରାସିଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେରିକା ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିବେଶ। ଆମେରିକାରେ ଏକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଖବର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ତେଣୁ ଆମର କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷରେ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଭାରତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଆତଙ୍କବାଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ୱାଶିଂଟନରେ ଜନମତ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ବିଧାୟକ, ସେନେଟର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ, ହାଉସ ଏବଂ ସିନେଟରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି, ୱାଶିଂଟନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କିଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ମୋତେ ଛଅ କିମ୍ବା ସାତଟି ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ପ୍ରସାରକ, ପୋଡକାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।

