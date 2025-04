ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦଳର ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଦଳିତ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫସିଗଲେ ଏବଂ ଓବିସି ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।



କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି( ସିଡବ୍ଲୁସି ) ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଦଳ କହିଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହି ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଏହା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମନୋଭାବକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ।

