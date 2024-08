ମୁମ୍ବାଇ: ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସୁପ୍ରିମୋ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇର ରଙ୍ଗସାରଦରେ ଦଳର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଶାଖା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଦଳର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆପଣ ରହିବେ କିମ୍ବା ମୁଁ ରହିବି। ଏହା ସହ ଫଡନାଭିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଦ୍ଧବ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଉଦ୍ଧବ କହିଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେପି ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ରାଜନୀତି କରିଆସୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉଚିତ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏତେ ସହିଛୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଡନାଭିସ୍ ରହିବେ କିମ୍ବା ଆମେ ରହିବୁ ।

ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ମୋତେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମାଟିରେ ‌ପୋତି ଦେବା। ଏହି ଶପଥ ନେଇ ବୈଠକରୁ ଯାଅ ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି।

Viral | Former CM Uddhav Thackeray challenges BJP leader & Deputy CM Devendra Fadnavis. ‘Anil Deshmukh has revealed that You tried to put me & my son Aditya in jail. (From now on), either one of us survives - it will be you or it will be us!, he told a meeting of party officials… pic.twitter.com/yajiglpvFx