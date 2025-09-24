ତେହେରାନ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଭୟ କରୁଛି ଯେ, ଜାତିସଂଘ ପୁନଃ ପରମାଣୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିପାରେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାମେନି ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଇରାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭ ଆଣିବ ନାହିଁ। ବରଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାର ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଇରାନର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ।

ଏହି ବିବୃତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଠୋର ନଜର ରଖିବା ଏବଂ କଡ଼ା କଟକଣା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖାମେନି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇରାନକୁ ନିଜର ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ଖାମେନି  ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇରାନ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାପ ଆଗରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏପରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ଇରାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ଇରାନର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବ।

ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ସରକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତେହେରାନ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ. ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇରାନ ଉପରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ତଥାପି ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ଇରାନ ୱାଶିଂଟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।