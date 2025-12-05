କୋଲକାତା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ଏକ SIR ବିରୋଧୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି SIR ଆଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡିଟେନସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ
ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ SIR କାହିଁକି ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ବିଜେପି ଏହାର ଆଳରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ମତୁଆ ଏବଂ ରାଜବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନୁହଁନ୍ତି; ବରଂ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIR ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଭାରତରେ ପୁଟିନ: ଭାରତ-ରୁଷ୍ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକ ଆଜି
ବିଜେପିର ଅନୁରୋଧ
ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିକଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡ଼ା ତଦାରଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ନିରପେକ୍ଷ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେରଫେରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ।ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠିରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ SIR ଅଭ୍ୟାସର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଜ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ।
ପୁଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି
ତୃଣମୂଳ ସମର୍ଥିତ ବିଏଲ୍ଓ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୁଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା।ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାର ହିସାବ ମିଳିଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ: ନିଜେ ଡ୍ରପ ଆଉଟଥିଲେ, ଏବେ ଡ୍ରପଆଉଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରୁଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ