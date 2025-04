କୋଲକାତା: ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ । ହିଂସାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପୀଡିତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହିଂସାସ୍ଥଳକୁ ନଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ଶେଷରେ ହିଂସାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ।

Advertisment

#WATCH | "...The cult of violence is a reality in Bengal. We have two things: cancerous growths on the body politic of West Bengal - one is violence, and the other is corruption. We have to strike at the roots of this. I'm sure that victory will be ours..." says West Bengal… pic.twitter.com/PSGjXoMf7T — ANI (@ANI) April 18, 2025

ତେବେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ମାଲଦାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ସେ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖରେ ଓ୍ୱାକଫ୍ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇ ଆସି ମାଲଦାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେହି ପୀଡିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ମାଲଦାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

#WATCH | "...The observations made by the CM (Mamata Banerjee) have to be taken into account, in all their seriousness. Let the investigating agencies find out the truth. I don't want to venture into guesswork..." says West Bengal Governor CV Ananda Bose while en route to meet… pic.twitter.com/FGMjGFEgXb — ANI (@ANI) April 18, 2025

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେବେ । ଏହାସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଂସାର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ ତାହାଲେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ।

ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିବି । ହେଲେ ମମତାଙ୍କ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାଲଦାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଲଦା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଗୁରୁବାର ବିଜେପିର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଦଙ୍ଗାରେ ବାସହୀନ ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜଭବନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହି ପୀଡିତମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ମାଲଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।

VIDEO | Murshidabad violence: "I am going there to meet the victims and verify the reports that we have received from the field. I will go to the hospitals, residences of the victims and the relief camps. The central forces and the state police are there together and the… pic.twitter.com/bO0EnLgqxW — Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2025

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ହିଂସା ପରେ, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଲଦାର ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । NHRC ଦଳ ମାଲଦାର ଲାଲପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥାପିତ ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ବିସ୍ଥାପିତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ହିଂସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୭୪ରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।