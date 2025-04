କୋଲକାତା: ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ । ମାଲଦାରୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଂସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ । ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଛୋଟଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ହାତଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ତେବେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଦାବି ଶୁଣିଲି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

West Bengal Governor CV Ananda Bose says, "I met the family members who are in this camp. I had a detailed discussion with them. I listened to their grievances and understood their feelings. They also told me what they wanted. Certainly, proactive action will be taken."