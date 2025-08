ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଷ୍ଣ ବିତର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ଅପରେସନ ମହାଦେବ ସମେତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ।

ଜୟା ବଚ୍ଚନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" କାହିଁକି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଳାମାନେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଯାଇଥିଲା। ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବ ସରକାରମାନେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସେନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଜାତୀୟ ଦିଦି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

Delhi CM Rekha Gupta-



"Congress took all the credit for winning India’s freedom.



Then why didn’t they take responsibility when Kashmir, which was a part of India, was attacked and occupied by Pakistan?"



pic.twitter.com/pqRcuDJJqW