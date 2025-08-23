ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ହାତରେ ମେକଅପର ଘନ ସ୍ତର ଲାଗିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ହାତ ଫୁଲିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ଯୋଗୁ ଚର୍ମରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କିମ୍ବା ହାତ ମିଳାଇବା କଥା ହେଉ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଷ୍ମତାର ସହିତ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କର କିଛି ଏପରି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ।, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କିମ୍ବା କନସିଲରର ଏକ ଘନ ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାମ ହାତରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ହାତରେ କନସିଲରର ଏହି ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୋରଦାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ହାତ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ହାତର ବାରମ୍ବାର ଫୁଲା ଏବଂ ମେକଅପ୍ର ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କୋରାଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କର ଫୁଲା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ,ହାତ ମିଳାଇବା ଯୋଗୁ ଚର୍ମ କ୍ଷତି ହେବା ସାଧାରଣ କଥା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସ୍ପିରିନ୍ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚର୍ମକୁ ପତଳା କରିଥାଏ। ଫଳରେ ହାତ ମିଳାଇବା ସମୟରେ ଛାଲି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। କ୍ରନିକ୍ ଭେନ୍ ଇନଫେଙ୍କସନ୍ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଯାଏ।, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯାହା ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୋଡର ଶିରାରୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପମ୍ପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଯୁବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ,ସେ ଆମେରିକୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଟ୍ରମ୍ପ ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବୟସ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
