ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଏବେ ଯଦି ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ । ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ । ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ- ସିଭୋଟର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମୁଡ ଅଫ ନେସନ ସର୍ଭେରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଏନଡିଏ ୩୨୪ଟି ଆସନ ଜିତିବ । ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ୨୦୮ଟି ଆସନ ଜିତିପାରିବ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ୨୯୩ଟି ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ୨୩୪ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ।
ସେହିପରି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବିଜେପି ୨୬୦ଟି ଆସନ ଜିତିବ, ଅର୍ଥାତ ବହୁମତରୁ ୧୨ଟି ଆସନ ଦୂରରେ ରହିବ । ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୨୪୦ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ୯୭ଟି ଆସନ ଜିତିବ । ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ୯୯ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ।
ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।
ଏହି ସର୍ଭେରେ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଭେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରୁ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନମୁନା ଆକାର ୨,୦୬,୮୨୬ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।