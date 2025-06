ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଅହମଦାବାଦରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ ଖବରକାଗଜର ବିଜ୍ଞାପନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ବିଜ୍ଞାପନରେ ବିମାନକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିମା‌ନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ଏହି କମ୍ପାନି ଜାଣିଥିଲା ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଜୁନ୍୧୨ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ମିଡ୍ ଡେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅହମଦାବାଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନଟି ଏକ ହଷ୍ଟେଲର କୋଠାରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟାଏ ଭାଗ କୋଠାରେ ଲାଖି ରହିଥିବାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ସକାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମିଡ୍ ଡେ ଖବରକାଗଜରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିମାନର ଆଗ ଭାଗ କୋଠା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Dreams take off here! A new chapter in aviation excellence begins with the grand launch of the Air India Aviation Academy at @KidZaniaIndia in Delhi- NCR. 🚀 Whether navigating a flight simulator or learning about airport operations, KidZania's Air India Aviation Academy is where… pic.twitter.com/fiuhWKd3EZ