ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୂତନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯେଉଁ ‘ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମଡେଲ୍’ ଚେହେରା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ହେୟାର ଡ୍ରେସର ଯିଏ ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫଟୋ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବ ଓ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଲାରିସା ନେରି ନାମକ ମହିଳାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।
ଏକ ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ! ସେମାନେ ମୋର ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବୟସ ୧୮ କିମ୍ବା ୨୦ ବର୍ଷ ପରି ଥିଲା। ମୋ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପୁରୁଣା ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। କି ପାଗଳାମି! ଆମେ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଛୁ? ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାଟସରେ, ସେ ପୋଜ୍ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଃ! ମୁଁ ଭାରତରେ ‘ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମଡେଲ୍’ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ! ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟରୁ ଏହି ଫଟୋକୁ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି।
ବ୍ରାଜିଲର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଓସ୍ ଫାଟୋସ୍ ଲାରିସାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମଡେଲ୍ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଫେରେରୋ ଏହି ଫଟୋକୁ ଅନ୍ଲାଇନରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।