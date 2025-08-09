ନାଗପୁର: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେତା ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସର ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାଲ୍ରେ ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ସେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଭାଗବତଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ବିରୋଧୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୭୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଗପୁରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ମୋହନ ଭାଗବତ ଦୀନଦୟାଲ ନଗରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ପଥ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶିବ ଏକ ଅନାସକ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ସେ ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ସୁଖରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଷ ମଧ୍ୟ ପିଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଭଲ ଦିନ ଆସିଛି, ତେଣୁ କିଛି ପାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଏପରି ସଙ୍କଟ ନିଜ ଉପରେ ନେବା ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଶିବଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ମଣିଷର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଯୋଗୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଘୃଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଲଢ଼େଇ ତଥା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁହାଁ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ମଣିଷର ଅନ୍ଧକାରର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା।
ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଜଣେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ରହିବା ଉଚିତ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଶିବଙ୍କ ମନୋଭାବ। ଏପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମୋହନ ଭାଗବତ କହିତିଲେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆସେ, ତେବେ କାମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତେବେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
