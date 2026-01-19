ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ଭାରତ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ପ୍ରସଂଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଂଚାର କରିଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଶତକ ସହ ମୋଟ ୨୪୦ ରନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଫେରିବାକୁ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି କେବେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ?
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସଂଶକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ୪ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଉଭୟ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉ ଟି-୨୦ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖେଳାଯିବ। ଜୁଲାଇରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ୫ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଓ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଜୁଲାଇ ୧୪ରେ ବର୍ମିହାମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ୧୬ ଓ ୧୯ ଯଥାକ୍ରମେ କାର୍ଡିଫ୍ ଓ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଣୁ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ବିରାଟ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରସଂଶକମାନେ ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲରେ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିପାରିବେ।
