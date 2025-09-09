ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏନଡିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ଦେଶ ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇବ। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଚିନ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଜୟରାମ ରମେଶ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
VIDEO | Raipur: Congress leader Sachin Pilot ahead of the Vice-Presidential elections, says, "There was no need for an election, but Dhankhar ji suddenly had to leave his post under circumstances described as health concerns. This is the first time such a situation has occurred.… pic.twitter.com/wXNqZtD6jH— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2025
ସଚିନ ପାଇଲଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧନଖଡ଼ ସାହେବଙ୍କୁ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିବୃତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ପଦ ଛାଡିଥିଲେ। ଏହା ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ, ତେବେ କାଲି ଏହି ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିଜୟ ନେଇ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ।
ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୫୦ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଦେଶ ତାଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋଲାଖୋଲି ଅବହେଳା ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ 'ଅହଂକାର' ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
For 50 days now, Shri Jagdeep Dhankar has maintained an uncharacteristic silence.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 9, 2025
Today as the election for his successor gets underway, the nation continues to wait for him to speak out after his unprecedented and unexpected resignation as VP following the expression of his…
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ହଠାତ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
