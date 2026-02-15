ୱାସିଂଟନ: ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରେମର ଏହି ବିଶେଷ ଦିବସରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କାର୍ଡ ସେୟାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୀତି ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୋଷ୍ଟଟି ଥିଲା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ। କାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟକୁ କବ୍ଜା କରିଛ। କାର୍ଡରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଆମେରିକା ଓ ଭେନେଜୁଏଲାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏକ କଟାକ୍ଷ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ କାର୍ଡ ସେୟାର କରାଯାଇଛି
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି କାର୍ଡଟି ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଏହାକୁ ମଜାଦାର ଓ ସୃଜନଶୀଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କାର୍ଡରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ନକଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ତୁମେ ମୋ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍।। ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ହସ ମଜାଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି।
ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ
ହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଡରେ ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ହୃଦୟ ଆକାରରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।। ଏଥିରେ ଲେଖା ରହିଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି,ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନାମ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେରିକା ଓ ଗିନ୍ଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ବକ୍ତବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଓ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
