ଢାକା: ଶ୍ବେତପଦ୍ମ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପଦ୍ମକୁ ଶାପଲା କୁହାଯାଇଥାଏ।ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ନାହିଦ ଇସଲାମ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। କମିସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ତାଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଏନସିପିର ନାହିଦ ଇସଲାମ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଗଠିତ ବାଂଲାଦେଶ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର କିଛି ମାସ ପରେ, ଜୁଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନାହିଦ ଇସଲାମଙ୍କୁ ଏହାର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମ ଦଳ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ କମିସନ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏବେ, କମିସନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପଦ୍ମ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ? କମିସନଙ୍କ ନିକଟତର ସୂତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ଏକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ନାହିଦ ଇସଲାମଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କିପରି ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ବିନା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ କମିସନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଜୁଲାଇର ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ।
ଶ୍ବେତପଦ୍ମ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ। ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାମାନେ ପଦ୍ମକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଉଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନେକ ନଦୀ ଥିବାରୁ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି।
ନାହିଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନାହିଦ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଦଳକୁ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।