ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଏଚ-୧ବି ଭିସା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମାନବୀୟ ସଂକଟ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଭାରତ ଚେତାଇ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍।
ଏହା ଅଧୀନରେ, ନୂତନ ଏଚ-୧ବି ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ର ଏକ ମୋଟା ଫି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିଦେଶୀ ପେସାଦାରଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଚ-୧ବି ଭିସାରେ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଂଶ ୨୦୦୩ ରେ ୩୨% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ୬୫% ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ୬.୧% ଏବଂ ୭.୫% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସ୍ନାତକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ। ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ, ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟେମ୍ (ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସାମଗ୍ରିକ ଷ୍ଟେମ୍ ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ୪୪.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଚ-୧ବି ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧୮୯ଟି ଏଚ-୧ବି ଭିସା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ ୧୬୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଚ-୧ବି ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧୮୯ଟି ଏଚ-୧ବି ଭିସା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ ୧୬୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ୧୬୯୮ ଏଚ-୧ବି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରେ ୨୪୦୦ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ୨୦୨୨୨ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୫,୦୭୫ ଏଚ-୧ବି ଭିସା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।