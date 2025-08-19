ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହେବେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚରାଯାଉଛି, ସେମାନେ କହନ୍ତିୁଛ ଯେ, ସଭାପତି କେବଳ ବିଜେପିରୁ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ, ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁରୁ ହେବେ? ତେବେ ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ରହିଛି। ରବିବାର ଦିନ, ବିଜେପି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ବଡ଼ ଓବିସି ନେତା ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହେବେ ତାହାର ସଙ୍କେତ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଚୟନରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଗୁରୁତତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଗୁରୁତତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉତ୍ତର ଭାରତର। ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ, ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ହେବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏହାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଶେଷରେ, କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ନୂତନ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଜାତି ସମୀକରଣକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜଣେ ଓବିସି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମଧ୍ୟ ଓବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେମାନେ ହେଲେ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ବିନୋଦ କୁମାର ସୋନକର, ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏବଂ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାତି ସମୀକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବିନୋଦ ସୋନକର ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଉଚ୍ଚ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୌଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
bjp-chief