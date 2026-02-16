ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ: ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ, ସେ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍-ଉନ୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ-ଜୋଙ୍ଗ୍। ଯାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ-ଉନଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଜୁ ଏ-ଇନ୍। ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍-ଉନ୍ ତାଙ୍କର ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।କିମ୍ ଜୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି।କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉପାରେ। ଏହା ରକ୍ତାକ୍ତ ବିବାଦ ପାଲଟିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା କହିଛି, କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ତାଙ୍କର ଝିଅ କିମ୍ ଜୁ-ଆଏଙ୍କୁ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୁ-ଆଏ ଓ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଉସୀ ୟୋ-ଜୋଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
୧୩ ବର୍ଷର ଝିଅ ଦୌଡ଼ରେ ବହୁତ ଆଗରେ
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜାତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସେବା କହିଛି ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କିମ୍ ଜୁଏଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ । ଚଳିତ ମାସରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ହେବାର ଅଛି। ବୈଠକରେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ ଜୁଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଦେବେ।
କିମ୍ ଜୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ ରେ ଏକ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ, ସାମରିକ ପରେଡ୍ ଓ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଚୀନ୍ର ବେଜିଂ ଯାଇଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଣେ ମହିଳା ନେତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି, କିମ୍ ଜୁଏଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
ମୁକୁଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପିଉସୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ
କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବୟସ ୩୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉଭୟର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀ ରାହ ଜୋଙ୍ଗ-ୟିଲ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବେ। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ପଛକୁ ହଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
ଏହା ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ନେତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ଉପଯୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା, କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ନାମରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରନ୍ତି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଓ ମଇଳା ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସିଓଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଓ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହିତ ଦୁଃଖଦ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ସେ ଆଉ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କିମ୍ ପରିବାରର ରକ୍ତାକ୍ତ ଇତିହାସ
ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷରେ ନିଷ୍ଠୁର ରକ୍ତାକ୍ତ ହିଂସା ଦେଖିଛି। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ତାଙ୍କ କାକା ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାଙ୍ଗ ସୋଙ୍ଗ-ଥାଏକ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦଳ ବିରୋଧୀ, ବିପ୍ଳବୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଫାୟାରିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କିମ୍ଙ୍କ ସାବତ ଭାଇ, କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ନାମ୍, ଯିଏକି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମାଲେସିଆର କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମହିଳାମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଭିଏକ୍ସ ନର୍ଭ ଏଜେଣ୍ଟ ସିଞ୍ଚନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ଏବଂ ୭୦ ରୁ ୯୦ଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।