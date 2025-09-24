ଲେହ:ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ବୁଧବାର ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୭୨ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଦାଖରେ ଅଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି: ହିଂସା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି  ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଲଦାଖରେ ହିଂସାରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

Advertisment

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି)ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଦାଖରେ ହିଂସାରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମାଲବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲଦାଖରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଣ୍ଟସୋଗ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜିନ୍ ସେପାଗ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଉପର ଲେହ ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର।

ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ଭିଡ଼କୁ ଉସୁକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହିଲ୍ କାଉନସିଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ହିଂସାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟରେ ମାଲବ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ଏହି ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ?" ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭବେ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଛି।

ଏହି ସମୟରେ  ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଶେଷ ପଲ ବୈଦ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ 'ଏକ୍ସ' ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେହ ଏବଂ ଲଦାଖରେ ହିଂସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଜମ୍ମୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିଆସୁଛି, ତଥାପି ଏହା କେବେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହିଁ। ଲଦାଖର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର  ନିବେଦନ ଯେ, ହିଂସା ସମାଧାନ ନୁହେଁ।