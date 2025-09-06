ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବାର ପ୍ରଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି।
ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ଖଲାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜେଲରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟର ହିସାବ କିଏ ଦେବ? କାରଣ ଆଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ୟୁପିର ଏକ ମାମଲାରେ, ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ କେବଳ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କଏଦୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର, ବିହାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଜେଲ୍ରେ ହାରାହାରି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁ ଅଧିକ ରହିଛି।
ଏନଏଏଲଏସଏର କମିଟି ୟୁଟିଆରସିର ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଦିଲ୍ଲୀ ୨୦୨୦ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
କଡ଼କଡ଼ଡୁମା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ ୪ଟି ମାମଲାରେ ଅପରାଧୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମାମଲା ଲଢ଼ିବାରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଞ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଶୁ ଗୁପ୍ତା, ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ, ମନୀଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ମାମଲାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯାଏ। କାମ କିମ୍ବା ଚାକିରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିଜେଆଇ ବିଆର ଗଭାଇ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଆରକେ କପୁର କହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବଳ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜେଲରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଦୋଷୀ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ସିଜେଆଇ ବିଆର ଗଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କଏଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜେଲ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦଣ୍ଡର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କାଟିଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବଣ୍ଡ୍ରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ପ୍ରଥମ ଥର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଏନଏସର ଧାରା ୪୭୯ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦଣ୍ଡର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ସହିତ, ଏହାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ।
