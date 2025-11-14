Bihar Election 2025 : ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ମୋଟ ୨୦୭ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ/ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ତାମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ୯୫ଟି ଓ ଜେଡିୟୁ ୮୫ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ/ଆଗୁଆ ରହିଛି ।
ତଥାପି, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ? ବିଜେପିରୁ କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି? ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ପାଟନାର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଥିରେ "ବିହାର ଅର୍ଥ ନୀତୀଶ କୁମାର" ଲେଖାଯାଇଛି, ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ନୀତୀଶ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିଜେପି ଭିତରେ ଥିବା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବିଜେପିରୁ, ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ସମସ୍ତେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଯପକ୍ଷରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଆରଜେଡି ମାତ୍ର ୨୫ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ୨ଟିରେ ବିଜୟୀ/ଆଗୁଆ ରହିଛି ।