ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଏ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ? ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏବେଠୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜୋରଦାର ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ଯରେ ନିଜ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସାରିଛି ଏନଡିଏ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଏନଡିଏ ତରଫରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରବିବାର ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ସରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନି । ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କିଏ ହେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ? କିଏ ହେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚେହେରା ? ଆଜି ସବୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଆଉ ବିରୋଧୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ । 

ଆଜି ହିଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ । କାରଣ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିନ ସାଢେ ୧୨ଟାରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ମେଣ୍ଟର ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେବ । ଆଉ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ବାର ବୈଠକ ପରେ ହୁଏତ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନାଁ ।

ସେପଟେ କିଏ ହେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ? ସେ ନେଇ କସରତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ନାଁ ଉପରେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ- ପୂର୍ବତନ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୈଲସ୍ବାମୀ ଆନ୍ନାଦୁରାଇଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯିଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୧ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ତାମିଲନାଡୁର ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ତିରୁଚି ଶିବାଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହାଛଡା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନନାତିଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ରେସରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଣନାତି ତଥା ଐତିହାସିକ ତୁଷାର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ବି ରହିଛି । ତେବେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଏଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢେଇ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ କାହା ନାଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । 