ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ପଦବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ପରେ ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ତୁଟିବା ପରେ ବିଜେପି ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ ଆହ୍ବାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦାୟିତ୍ବ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଏବେ ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି। ୨୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଖାଲି ରହିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦିଓ ସାରା ଦେଶରେ ଆରଏସଏସର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆରଏସଏସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନାଗପୁରରେ ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ପାଇଁ ଏପରି ଜଣେ ଚେହେରା ଖୋଜିବ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ଆରଏସଏସରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ।
ବିଜେପିର ଧ୍ୟାନ ନିର୍ବାଚନ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଜାତି ସମୀକରଣ ଉପରେ ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ନାମ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜାତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଏହା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଲାଭ ଦେବ।
ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ। ନୂତନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
