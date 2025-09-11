କାଠମାଣ୍ଡୁ : କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନେପାଳର ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ସେନା ପୁଣି ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିଲେ ନେପାଳ ସେନାମୁଖ୍ୟ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ପାଇଁ ଏକ ସହମତି ସୃଷ୍ଟିଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ରୂପରେଖ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।
ବୁଧବାର ଦିନ, ଜେନ-ଜେଡ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେନ-ଜେଡଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ସେନା ପୁଣି ଥରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ 'ଆମେ ସେନା ଶାସନ ଚାହୁଁନାହୁଁ' ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।