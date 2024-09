ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରମାୟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିକସ ଅନ୍ୟାୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏ ବାବଦରେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଂଘୀୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ବିଚାରବିମର୍ଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରମାୟା ୮ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି।

'ଓଭରଟ୍ୟାକ୍ସ ଓଭର ରାଇଟ୍' ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଜିଏସଡିପି (ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ) ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କମ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ଟିକସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପାୟ ସହଯୋଗୀ ସଂଘୀୟତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ।

ସିଦ୍ଧାରମାୟା ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିକୁ 'ଏକ୍ସ' ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣଛନ୍ତି ୧୬ତମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଏହାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇକ୍ୱିଟି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଣ୍ଡପିଛା ଜିଏସଡିପି ଅଧିକ ଏବଂ ମୋଟ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର କମ୍ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। '

ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ଟିକସଦାତା ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଜିତ ପୁଲକୁ ନେଟ୍ ଦାତା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଉଚିତ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅର୍ଥ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ଦୃଢ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ମୋଟ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଘ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମାନତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

I have written to the Chief Ministers of Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Gujarat, Haryana, and Punjab regarding the unfair devolution of taxes by the Union government.



