ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରୁପା ଦର । ବଢ଼ୁଥିବା ଦରକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୬, ରୁପା-ଭିତ୍ତିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ-ଟ୍ରାଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ (ସିଲଭର୍ ETFs) ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରୁପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୩୧୮,୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରୁପା ଚମକୁଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୁପା ୯୪.୭୨ ର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେବା ପରେ ରୂପା ଏବଂ ସୁନାର ଚାହିଦା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Australian Open 2026: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍: ସିନ୍ନର ଆଗେଇଲେ, ହମ୍ବର୍ଟଙ୍କୁ ବିଦାକଲେ ସେଲଟନ୍
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ରୁପା ଦର ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଆଠଟି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯାହା ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ୨୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Asia Manufacturing Index: ଏସିଆ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚୀରେ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ, ଶୀର୍ଷରେ ଚୀନ...