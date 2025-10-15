ୱାଶିଂଟନ: ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ, ସେ କାହିଁକି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜିତିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଭିୟର ମେଲିଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ସରକାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ୨୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିବୃତି ଆସିଛି, ଯାହା କିଭ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ଟୋମାହକ୍ ଦୂରଗାମୀ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୋତେ ଟୋମାହକ୍ସ ବିଷୟରେ ରୁଷିଆ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଏଭଳି କହିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର 'ସମାଧାନ ନହୁଏ', ତେବେ ସେ କିଭକୁ ଟୋମାହକ୍ ପଠାଇବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଇଷ୍ଟୋନିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗସ୍ ସାଖନା କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷିଆକୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ସାହାୟତା କରିପାରେ ଏବଂ ମସ୍କୋକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ।
ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ (ସିଏସଆଇଏସ)ର ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, କିଭ୍ ରୁଷିଆ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଖୋଜୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲା।
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷମତା ସମେତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିବରଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି।
ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଜେଲେନ୍ସକି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଫଳତା ରୁଷ ସହିତ ସମାନ ସମାଧାନ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ରୁଷିଆର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଚଳିତ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାଲଦାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିସକସନ କ୍ଲବରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିନା ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟିଏଏସଏସ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷିଆ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ।