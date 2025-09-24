ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମୁଦାୟର ନୀରବତା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଥରୁର ଭାରତ-ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମୁଦାୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୀରବତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଆମେ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାହିଁକି ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏତେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଥରୁର ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଡେମୋକ୍ରାଟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ କାଲିଫର୍ନିଆର ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ଅମି ବେରା ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମର୍ଥନକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଥରୁର୍ କହିଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପୋଷାକ ଏବଂ ରତ୍ନପଥର ଭଳି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ଭାରତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କଟକଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଥରୁର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅତିଥିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ବନ୍ଧୁ, ଭାରତକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନୀତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହଭାଗୀର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକୀୟ ଜନମତ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି।