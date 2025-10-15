ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ଘାତକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଘାତକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍)ର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ମାମଲା ଉଠିଥିଲା। କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏହି ବିକଳ୍ପ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଫାଶୀଦଣ୍ଡର ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଫାଶୀ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘାତକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଫାୟାରିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାର୍ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବର ଭଳି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦେବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ରିଷି ମାଲହୋତ୍ରା କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦୋଷୀ କଏଦୀଙ୍କୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦେବା ଉଚିତ୍। ସେମାନେ ଫାଶୀ ଚାହାନ୍ତି କି ଘାତକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚାହାନ୍ତି। ଘାତକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଶୀଘ୍ର, ମାନବୀୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ନିଷ୍ଠୁର, ବର୍ବର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ବିକଳ୍ପ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି, ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ନୀତିଗତ ବିଷୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସୋନିଆ ମାଥୁର କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେବା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ। ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରେ ମୌଖିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର "ସମୟ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସରକାର ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଫାଶି ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ଏହା ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମୟ ସହିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁହେବା ଜରୁରୀ।
କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କଏଦୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ମତାମତ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, କୋର୍ଟ ମାନବିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।