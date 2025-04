ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଶନିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତହବୁର ରାଣାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ମାମଲାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ମୂଳଦୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଣା ଆଜି ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

"Iski shuruwat Congress ne ki thi...Isme koi shrey Modi ji ko nahi jata hai" says Congress leader Digvijaya Singh on 26/11 Mumbai attacks accused Tahawwur Rana's extradition to India He further says "Tahawwur Rana was involved in the 26/11 attacks, and his…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ତହବୁର ରାଣାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଆସିଥିଲା । ୟୁପିଏ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ୧୪ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।



ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେଇଛି।

ଏହି ମାମଲାରେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ 'ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ' ଏବଂ 'ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି'ର ଫଳାଫଳ।

On 26/11 Mumbai attacks accused Tahawwur Rana's extradition to India, Former Finance Minister and Congress leader P Chidambaram says, "... This process began in 2009 and then gathered pace 2011 when the US intelligence identified Rana... I compliment the external…