ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିସନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ। ସେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ କହିଛନ୍ତି - କମିସନ ମୋଠାରୁ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କଠାରୁ କାହିଁକି ମାଗୁନାହାଁନ୍ତି?
"ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା କାହିଁକି ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ୨୦୨୩ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ନିୟମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ହୋଇଥିଲା ।"
ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ। "ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଏହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଏକ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସିସିଟିଭି ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ?"
