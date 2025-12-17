Multiplex: ଆପଣ ହୁଏତ ଏକ ମଲଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ପପକର୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା। ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ୨୦୦ ରୁ ୩୫୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପପକର୍ନର ମୂଲ୍ୟ ୪୦୦ ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ତ ଶସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?
ଥିଏଟରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ୍ ରୁ କମ ରାଜସ୍ୱ
ଥିଏଟରମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରାଜସ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ବିତରକଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ, ଥିଏଟରମାନେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ମହଙ୍ଗା କରନ୍ତି।
ଉଚ୍ଚ ମଲ୍ ଭଡ଼ା
ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ମଲ୍ ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଥିଏଟରରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପପକର୍ନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବାହ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଆଣିବା ନିଷେଧ
ବାହ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଆଣିବା ନିଷେଧ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଭିତରରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ।
ଉଚ୍ଚ ଥିଏଟର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ
ମଲ୍ ଭଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଥିଏଟର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ, ହାଇ-ଟେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ସଫାସୁତରା, ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଥିଏଟରରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ।
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍
ଥିଏଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଥିଏଟରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ।