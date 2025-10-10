ୱାଶିଂଟନ: ପୁଣି ଥରେ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବେଜିଂର ପଦକ୍ଷେପକୁ "ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ" ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନ୍ ପଛକୁ ନ ହଟେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ "ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ" ଲଗାଇବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚୀନରେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ କେବେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିନାହିଁ।" ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ବଜାରକୁ "ବନ୍ଦ" କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଉପରେ ଅଧିକ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଚୀନର ଏପରି ଆଚରଣରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ।