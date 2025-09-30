ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ବିବାହ ରଦ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇଛି ଏହା ଜାରି ରହିବ।
ଜଷ୍ଟିସ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଚଳ ବିବାହକୁ ଏକ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଜାରି ରହିବ।
ଏହି ମାମଲାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆରପିସିର ଧାରା ୧୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ଯୋଗୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପତ୍ରର ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନର ଧାରା ୧୨ (ଅବଧିକୃତ ବିବାହ)କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ପରିବାର ଅଦାଲତ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତାରଣା ଆଧାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ସେ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇବାର ହକଦାର ନଥିଲେ।
ତଥାପି, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ପୂର୍ବ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶୁକ୍ଲା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ବିବାହ ରଦ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆଧାରରେ ଭରଣପୋଷଣ ମନା କରିବା ବେଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍ଷ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଶେଷରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିବାର ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ପରିବାର ଅଦାଲତକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।