ଓ୍ବାସିଂଟନ ଡିସି : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥର ସେ ଚୀନ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇସାରିଛନ୍ତି ।
ସେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷକୁ "ଜୋ ବାଇଡେନ ଏବଂ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା "୧୦୦% ରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି" ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନାଟୋ ଦେଶ ଏକାଠି ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ସହମତ ହେବେ ଏବଂ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ।