ଓ୍ବାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷକରି ଏପରି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ଏନବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 0୭, ୨୦୨୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଷ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା। "ଆମେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ” ।