ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଇସଲାମାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିବୃତିକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି।
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିବୃତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ଆଣିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଏହି ବୟାନବାଜି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏହାର ଏକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ୧.୦" ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏଥର ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ, ଏହା ଆକ୍ରମଣକୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ବାହାନା କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା, ଆଇଏସପିଆର ଏକ ବିବୃତିରେ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ନୂଆ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜବାବ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଭାବିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଭାବିକତା ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନଚିତ୍ରରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହଟାଇବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ହଟିଯିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ୭ ମେ’ରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ଭାରତ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।