ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ କମ୍ପାନି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୧୦ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିୟମିତ ଅପ୍ଡେଟ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ରୁ ଏହା କୌଣସି ଅପ୍ଡେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୧୦ରେ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଓ ସେଥିରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ। ଅପ୍ଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥରାଶି ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ସୁରକ୍ଷା ଅପ୍ଡେଟ୍ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
କୋଭିଡ୍ ସମୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ବାରା ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ପିସିଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଓ ବୃହତ୍ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନି ସୁରକ୍ଷା ଅପ୍ଡେଟ୍ ଓ ଅଫିସିଆଲ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବ ତେଣୁ ପୁରୁଣା ପିସି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପିସି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୧୦ ପିସିଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୧୧ ପିସି କିଣିବେ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ହାସଲ କରିବେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ଅପ୍ଡେଟ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଛା ୫୩୦୦ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ କମ୍ପାନି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୧୦କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେବନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ୍, ଆଉଟ୍ଲୁକ୍ ଭଳି ସଫ୍ଟୱେର କାମ କରିବ। ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାରି ରଖି ପାରିବେ।