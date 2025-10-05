ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ୍। ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ୍ ପାର୍ସଲ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ଙ୍କ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ ପାର୍ସଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଚାଲିଛି।
ମହିଳା ବ୍ଲିଙ୍କିଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଅର୍ଡର କରିବା ସମୟରେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ମୋର ଠିକଣା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଏକ ମଜାକ?"
ମହିଳା ଜଣକ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ମହିଳା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ, କମ୍ପାନି ଏଜେଣ୍ଟ୍ଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା।
ବ୍ଲିଙ୍କ୍କିଟ୍ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ୍ କରି ଲେଖିଛି, "ନମସ୍କାର, ଆମେ ଫୋନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଏହା କେତେ ବିରକ୍ତିକର ତାହା ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡିଏମ୍ କରନ୍ତୁ,"।