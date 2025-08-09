ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି।  ଅନେକ ଲୋକ ରିଲ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। 

ଏବେ ସେଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା  ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶାଢ଼ି କାନିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ି ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଜଳୁଥିବା ଶାଢ଼ିରେ ସେ କିପରି ନୃତ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିଡିଓରେ, ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ୟୁଜର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଇନଷ୍ଟାରେ @more_fun_007 ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ  ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି କାମ କିଏ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ରିଲ୍ ନିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ସେମାନେ  ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି।

Viral video | Reels