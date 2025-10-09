ଇସ୍ଲାମାବାଦ : ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗଠନ କରୁଛି। ଜୈଶ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାଖାର ନାମ "ଜମାତ ଅଲ-ମୁମିନାତ" ରଖିଛି। ମହିଳା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏହି ବ୍ରିଗେଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଜୈଶ ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାଦିଆ ଆଝାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି ଏକ ଚିଠିରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂତନ ବ୍ରିଗେଡ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାହାୱାଲପୁରର ମର୍କଜ ଉସମାନ-ଓ-ଅଲିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସାଦିଆ ଆଝାରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ୟୁସୁଫ ଆଝାର ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ବାହାୱାଲପୁରର ମର୍କଜ ସୁଭାନାଲ୍ଲାହରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମାସୁଦ ଆଝାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ୧୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା, ଜଣେ ଭଣଜା, ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଭଣଜା ସାମିଲ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସାଦିଆ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ।