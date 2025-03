ଗାନ୍ଧିନଗର: ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ମୋଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ବ । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨ ଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ । ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ ଘୋଷଣା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳ ଯାଏଁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରିବେ । ଆଜି ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ ଥିବାରୁ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସ ।

#WATCH | Gujarat: Women police officials take charge of the security arrangements of the Lakhpati Didi Program in Navsari, where PM Modi will participate today. pic.twitter.com/CRX6MrJDMk