ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଦେଓଲି-ଉନିଆରା ଉପ-ନିର୍ବାଚନର ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରେଶ ମୀନା ସବ-ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ (ଏସଡିଏମ) ଅମିତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାରେ ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।

ସେ ସହଜରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିବାରୁ ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍‌ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିବା ଭାଇରାଲ୍‌ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ‘‘ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ" ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ଦେଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଟଙ୍କ୍‌ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ୍‌ ସୁପର୍‌ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍‌ ବିକାଶ ସଙ୍ଗୱାନ୍‌ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ତୁମେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କର। ଆଇନ୍‌କୁ ହାତକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ‘‘ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ"।’’

#WATCH | Tonk, Rajastha: Police arrests Naresh Meena from Samravata VIllage.



Naresh Meena, independent candidate for Deoli Uniara assembly constituency by-polls in Tonk district, after he allegedly physically assaulted SDM Amit Chaudhary at a polling booth yesterday pic.twitter.com/v8meme4qsw