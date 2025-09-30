ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୮୦ ମସିହା ପରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦.୮ ବିଲିୟନ ବା ୧୦୮୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧୦୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦ କୋଟି ଲୋକ କମିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ୮୦୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାପାନ ତା’ର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି, ଅତି କମ୍ରେ ଆଗାମୀ ୫୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ।
ଦୁନିଆରେ କମ୍ ଲୋକ ରହିବା ବି ଏକ ସମସ୍ୟା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧନୀ, ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ। ବଢୁଥିବା ସମାନତା ଓ ସୁଯୋଗ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ୟାରିୟର ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ଜୀବନଯାପନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।