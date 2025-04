ଦୁବାଇ: ଦୁବାଇ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ବିରଳ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଦୁବାଇରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଟେଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ଅଛି ଏବଂ ଏଠାକାର ଶେଖ୍‌ମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଜୀବନଶୈଳୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବିରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ହୀରାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏକ ବିରଳ ନୀଳ ହୀରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଚମତ୍କାରିତା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ସୋଥେବି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଠଟି ହୀରାର ମୋଟ ଓଜନ ୭୦୦ କ୍ୟାରେଟରୁ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ରଙ୍ଗହୀନ ହୀରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ୧୦-କ୍ୟାରେଟ୍ ନୀଳ ହୀରା, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ହୀରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସୋଥେବିର ଆଶା ଯେ, ମେ’ ମାସରେ ନିଲାମରେ ଏହି ହୀରା ପଇେଁ ୨୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମିଳିବ।

୨୦୧୫ ମସିହାରେ, କାଟିଆ ଦୁବାଇକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋଥେବିର ପ୍ରଥମ ୟୁଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯାହା ଏମିରେଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ କୃତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା।

ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବକ୍ତୃତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କାଟିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Presenting "The Mediterranean Blue," a stunning 10.03-carat Fancy Vivid Blue diamond, showcased for the first time on 8 April at the Bassam Freiha Art Foundation.



Estimated at approximately $20 million, it will debut at #SothebysGeneva in the High Jewelry Sale on 13 May. pic.twitter.com/65b97RrbG7