ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ ସୋମବାର ଡାଉନ୍ ରହିଥିଲା। ଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହାର ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ରିଫ୍ରେସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଡ୍ ଲୋଡ୍ ହେଉନଥିଲା। ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବିଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି କମ୍ପାନିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପ୍ଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ୍ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ‘ଏକ୍ସ’ରେ ବିଭ୍ରାଟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଗତମାସରେ ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଥର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରି ୧୩ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ବିଭ୍ରାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାଉନ୍ଡିଟେକ୍ଟର୍ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ୪୦ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଓ ଭାରତରେ ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ‘ଏକ୍ସ’ ବିଭ୍ରାଟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।